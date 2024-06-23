ضبط 829 كيلو لحوم وسلع غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي بالغربية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية بحملة تموينية علي الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر مشتبه في صلاحية باحد مصانع الحلاوة الطحينية الشهيرة بمنطقة الحكمة، وضبط 200 كيلو طحينة بيضاء بدون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر مشتبه في صلاحيتها بمصنع شهير للحلاوة الطحينة بمنطقة الحكمة، كما حررت الحملة 5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار لمحلات مواد غذائية ومخابز سياحية.

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط 15 كيلو كفته، و14 كيلو سجق مشتبه في صلاحيتها بمحل شهير بطنطا .

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 5 محاضر مخالفة القرار 96 عدم استيفاء اشتراطات صحية و17 محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامة الغذاء باعدام 150 عبوة عصير ، و32 عبوة باتية، و17 عبوة بسكويت، و20 كيلو حلاوة طحينة، و30 عبوة شوكولاتة، و50 عبوة لبن، و200 ظرف كاتشب منتهية الصلاحية وتحرير 12 محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء .

و قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين الإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .