نتنياهو: مستعد لصفقة جزئية لإعادة بعض المختطفين وسنستأنف الحرب لتحقيق الاهداف كاملة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداده لإبرام صفقة جزئية تهدف إلى إعادة بعض المختطفين، مؤكداً أن إسرائيل ستستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة لتحقيق أهدافها كاملة.

وفي تصريحاته خلال اجتماع أمني، قال نتنياهو: "نحن مستعدون لعقد صفقة جزئية تعيد بعض المختطفين إلى ديارهم، لكن يجب أن يكون واضحاً أننا سنستأنف الحرب بعد انتهاء فترة الهدنة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية."

وأضاف نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية للتخفيف من معاناة العائلات الإسرائيلية التي تعيش حالة من القلق على مصير أبنائها المختطفين. وأكد على أن إسرائيل لن تتوانى في متابعة عملياتها العسكرية حتى تحقيق الأهداف المحددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الإسرائيلية تجري حالياً مشاورات مكثفة مع الوسطاء الدوليين لضمان تنفيذ الصفقة بنجاح، مشيراً إلى أن السلامة والأمن الوطنيين لإسرائيل سيبقيان على رأس الأولويات.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز موقفها الأمني في مواجهة التحديات المختلفة. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة على الساحة السياسية، حيث يدعم البعض الجهود الرامية إلى إعادة المختطفين، بينما يعرب آخرون عن قلقهم إزاء استئناف العمليات العسكرية.

وزيرة الخارجية الهولندية: قطر تلعب دورا حاسما في التطورات الإقليمية

أشادت وزيرة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، بالدور الحاسم الذي تلعبه قطر في التطورات الإقليمية، مشيرة إلى تأثيرها الكبير في العديد من القضايا الحساسة، بما في ذلك المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وفي تصريح لها خلال زيارة رسمية للدوحة، قالت كاغ: "قطر تلعب دورًا محوريًا في المنطقة، خاصة في الوساطة بين إسرائيل وحماس. لقد شهدنا جميعًا الأثر الإيجابي لتدخلاتها في تحقيق الهدوء وفتح قنوات الحوار."

وأشارت الوزيرة الهولندية إلى أن قطر تمكنت من بناء جسور من الثقة مع مختلف الأطراف المتنازعة، مما جعلها وسيطًا معترفًا به دوليًا في العديد من النزاعات. وأضافت: "نقدر جهود قطر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، ونأمل أن تستمر في هذا الدور الهام."

وأكدت كاغ على أهمية التعاون الدولي في دعم مساعي السلام، مشددة على ضرورة العمل المشترك لحل النزاعات بطرق سلمية ودبلوماسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة، حيث تسعى العديد من الدول إلى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال المفاوضات والوساطات الدولية.