نانسي عجرم وعايض.. ثنائية جديدة في حفلات صيف السعودية 2024
يجتمع كلا من الفنانة نانسي عجرم والفنان عايض يوسف، على مسرح واحد ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإليكترونية، المقامة في السعودية، والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.
موعد حفل نانسي عجرم وعايض في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024
يقام الحفل في 15 أغسطس القادم على مسرح أبو بكر سالم، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.
وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.
وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:
الأسبوع الأول:
لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2
الأسبوع الثاني:
لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire
الأسبوع الثالث:
لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الرابع:
لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile
الأسبوع الخامس:
لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends
الأسبوع السادس:
لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics
الأسبوع السابع:
لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II
الأسبوع الثامن:
لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1
يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.
وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.