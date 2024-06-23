بعد زيادة المدة لـ 3 ساعات.. العلاقة بين الوقود وتخفيف أحمال الكهرباء

يتسائل الكثير من المواطنين بعد زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعتين لـ 3 ساعات عن العلاقة التي تربط الوقود وارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الأحمال في الكهرباء.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية خلال السطور التالية أهم المعلومات التي تربط انقطاع الكهرباء بالوقود “المادة الخام التي يتم استخدامها لتشغيل محطات توليد الكهرباء” وارتفاع دراجات الحرارة.

أهم أنواع الوقود المستخدمة في مصر المرتبطة بالكهرباء:

الغاز الطبيعي الفحم البترول الطاقة الشمسية طاقة الرياح

يتم تحويل الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى طاقة كهربائية من خلال التوربينات البخارية، وبعد ذلك يتم استخدام الغاز الطبيعي أو الفحم لتسخين الماء وتحويله إلى بخار، يدفع البخار التوربينات لتدور وتولد التوربينات الدوارة طاقة كهربائية.

المولدات الكهربائية: يتم استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتشغيل المولدات الكهربائية مباشرة.

معني تخفيف الأحمال:

تخفيف الأحمال: هو مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة.

أهداف تخفيف الأحمال:

خفض فاتورة استيراد الوقود: تعتمد مصر على استيراد كميات كبيرة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، كما يساعد تخفيف الأحمال على تقليل استهلاك الوقود، مما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد.

تحسين كفاءة شبكة الكهرباء: يساعد تخفيف الأحمال على تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، مما يؤدي إلى تحسين كفاءتها.

عندما يكون الطلب على الكهرباء مرتفعًا جدًا، قد لا تتمكن شبكة الكهرباء من تلبية هذا الطلب، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

العلاقة بين الوقود والكهرباء وتخفيف الأحمال:

العلاقة مباشرة: كلما قل استهلاك الكهرباء، قل استهلاك الوقود، وكلما قل استهلاك الوقود، قل الحاجة إلى تخفيف الأحمال.

خطوات تخفيف الأحمال تساعد على:

تقليل استهلاك الوقود تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تحسين أمن الطاقة

تخفيف الأحمال ضروري لضمان: