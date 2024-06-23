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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني يشارك في حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

يحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في السعودية، وذلك ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي تضم عدد مميز من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل تامر حسني في كأس العالم للرياضات الإليكترونية 2024

يقام حفل تامر حسني في 8 من أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

 

كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

 

 

 

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