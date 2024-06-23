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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يقلب الطاولة على المقاولون ويهزم بثلاثية في الدوري

بيراميدز والمقاولون
بيراميدز والمقاولون

فاز بيراميدز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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تقدم المقاولون بالهدف الأول عبر لاعبه الأوغندي جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 عبر ضربة حرة نفذها ببراعة في شباك الفريق السماوي، لينهي الذئاب الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف لصالحهم.

وفي الشوط الثاني، أحرز الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 59 قبل أن يضيف إبراهيم عادل هدف التقدم بعدها بـ 4 دقائق.

ثم سجل فيستون ماييلي مجددا الهدف الثالث، والثاني له في المباراة ليتقدم الفريق السماوي بثلاث أهداف مقابل هدف، ويفوز بالمباراة.

رفع بيراميدز رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد خوض 25 مباراة، فيما يأتي المقاولون في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة بعد خوضه 25 مباراة.
 

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