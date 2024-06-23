الشرقية: تنفيذ 60% من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمنشية رضوان

قال السيد عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، إنه جارٍ تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمركز من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنسبة تنفيذ تخطت 60%، وسيتم الصرف على محطة معالجة منشية رضوان بطاقة تصميمية 20 الف متر مكعب / يوم.

ولفت إلى أن جارٍ الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة، طبقاً للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وذكر رئيس المركز إنه تم التنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بكسح مياه الصرف الصحي المتراكمة بالمدخل الرئيسي بقرية أولاد موسي، بجوار المدرسة الإعدادية ومجمع المصالح، وذلك بإستخدام النافوري وسيارات كسح المياه، والتي جاءت نتيجة الإستخدام الخاطئ من الأهالي لشبكات الصرف الصحي الأهلية بمنازلهم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء إستجابة فورية وسريعة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لشكوى أهالي قرية أولاد موسي التابعه لمركز أبو كبير، والذين يتضررون من تراكم مياه الصرف الصحي بالشوارع والتي تتسبب في إنتشار الأمراض والأوبئه بما ينعكس على صحة الأهالي.

وأهاب المحافظ بالأهالي؛ الإستخدام الجيد لشبكات الصرف الصحي الأهلية، منعاً لعدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى لحين الإنتهاء من المشروع القومي لمحطة الصرف الصحي ودخولها الخدمة، حفاظاً على بيئة صحية ونظيفه أمام المواطنين.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت ممكن.