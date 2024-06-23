الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| حضري شوربة المشروم بالكريمة

شوربة المشروم
شوربة المشروم

شوربة المشروم من الأطباق اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف المطابخ حول العالم، توتميز هذه الشوربة بمذاقها الغني والمكونات القليلة التي تبرز طعم المشروم بشكل رائع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

 

طريقة عمل شوربة المشروم

المكونات:

- مشروم مقطع إلى شرائح (نصف كيلوغرام تقريبًا)

- بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- فص ثوم مفروم

- ملعقتان كبيرتان زبدة

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة دقيق

- 4 أكواب مرق الدجاج أو المرقة النباتية

- 1 كوب كريمة طازجة أو حليب

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- بقدونس طازج مفروم للتزيين (اختياري)

 

التحضير:

1. في مقلاة كبيرة، قومي بذوبان الزبدة مع زيت الزيتون على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل المفروم والثوم، وقلبي حتى يصبح البصل شفافًا ويتخمر الثوم بدون أن يحترق.

3. أضيفي شرائح المشروم إلى المقلاة وقلبي لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق حتى ينضج المشروم ويصبح لونه ذهبيًا.

4. رشي الطحين فوق المشروم وقلبي جيدًا لضمان تغطية المشروم بالطحين.

5. أضيفي مرق الدجاج أو المرقة النباتية تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يتجانس المزيج.

6. اتركي الشوربة تغلي، ثم قللي الحرارة واتركيها تطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى تتكاثف قوام الشوربة قليلاً.

7. أضيفي الكريمة أو الحليب واتركيها تغلي مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق إضافية.

8. ضبطي الملح والفلفل حسب الذوق.

9. قدمي الشوربة ساخنة مع رشة من البقدونس المفروم للتزيين إن رغبت.

تمتعي بتناول شوربة المشروم الدافئة واللذيذة كطبق رئيسي أو كمقبلات لوجبة خفيفة.

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