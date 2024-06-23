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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يتأخر في النتيجة أمام المقاولون بالشوط الأول

أوشايا
أوشايا

يتقدم المقاولون العرب على بيراميدز في الشوط الأول بهدف نظيف في المباراة التي تقام الأن بينهما على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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تشكيل بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بالدوري

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الجمعة.. سموحة يواجه بيراميدز باستاد الإسكندرية

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موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والقناة الناقلة



وتقدم المقاولون بالهدف الأول عبر لاعبه الأوغندي جوزيف أوشايا في الدقيقة 19 عبر ضربة حرة نفذها ببراعة في شباك الفريق السماوي، لينهي الذئاب الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف لصالحهم.
 

بيراميدز والمقاولون 
بيراميدز والمقاولون 

تشكيل المقاولون العرب لمباراة بيراميدز:

محمود أبوالسعود في حراسة المرمى، أحمد عبدالعزيز، فاروق نور الدين، محمد هاني (تريكه)، أحمد الشيمي، محمود مانجا، محمد عبدالناصر، جوزيف أوشايا، أمادو نياص، محمود وادي. 
 

تشكيل بيراميدز:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي 
في خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
في خط الوسط: محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل 
في خط الهجوم: فيستون ماييلي
 

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