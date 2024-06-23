بسبب عمرو دياب.. البلوجر شيري خالد حديث السوشيال ميديا "برج الحوت الجديدة "

أثارت البلوجر شيري خالد حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة الفنان عمرو دياب وذلك خلال تواجدها في حفله الضخم بـ دبي، مما انتشرت شائعات وأقاويل من قبل الجماهير حول وجود علاقة حب جديدة تجمعهما.

عمرو دياب

صورة شيري خالد وعمرو دياب تثير الشكوك

شاركت البلوجر شيري خالد صورًا تجمعها بعمرو دياب بعد ساعات قليلة من انتهاء حفله الضخم في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل متسائلين عن طبيعة العلاقة بينها وبين الهضبة.

ظهر الفنان عمرو دياب وهي يحضن شيري خالد، وكان يبدو عليهم الإنسجام، لتحمل الصور الكثير من التفاصيل والغموض في آن واحد، وهو ما زاد من شكوك المتابعين حول وجود علاقة حب جديدة تجمعهما، وسرعان ما انقسم رواد مواقع السوشيال ميديا فالبعض قال إن الهضبة على علاقة بالبلوجر، والبعض الآخر رأى أنها مجرد صورة بين النجم والمعجبة ليس أكثر.

عمرو دياب

عمرو دياب

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على صورة عمرو دياب وشيري خالد

بعد نشر الصورة بدقائق قليلة، انهالت تعليقات الجماهير على البلوجر شيري خالد وسط العديد من التساؤلات والتي جاءت كالأتي، " حته جديد بتاعت عمر دياب"، "برج الحوت الجديدة"، " نقووووول مبروك"، " لو لطشك بالقلم متجيش تعيطي"، "متقوليش ارتبطوا امتي"، ده حب جديد".

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

أزمة عمرو دياب مع الشاب المصفوع مازالت مستمرة

خلال الأيام الماضية، أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل وغضب جماهير، بعد صفعه لأحد المعجبين على وجهه، أثناء حضوره حفل زفاف ابنة رجل الأعمال محمد السعدي، إذ تداول الرواد مقطع فيديو وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، والأمر الذي تسبب في غضب الجماهير، معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة وسط مطالب كثيرة بالإعتذار عما بدر منه خاصة أنها لم تكن أول مرة يقوم بهذا التصرف.

عمرو دياب

عمرو دياب

ظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يغني على المسرح ليصعد شاب لالتقاط صورة معه وأمسك بملابس الفنان، ليرفض الفنان تصرف الشاب وأثار غضبه وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط حالة من الذهول وصدمة الحاضرين.