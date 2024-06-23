الأمن يكشف ملابسات فيديو دلوف أطفال سودانيين إلى شرفة منزل بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الصبية سودانى الجنسية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بالإسكندرية.

الأمن ..كشف ملابسات فيديو دلوف أطفال سودانيين إلى شرفة منزل بالإسكندرية

حيث تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بمنطقة العجمى بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول"، سقطت كرة بشرفة أحد المنازل، فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها، وخلال ذلك قامت إحدى السيدات بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو.

كما تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.

كشف حقيقة فيديو القبض على سودانيين أثناء سرقة محل ملابس بفيصل

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية سودانيين أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل.

وتابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

القبض على أشخاص يحملون جنسية سودانيين

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلي تم تصويره بمدينة كالى بدولة كولومبيا بغرض الترفيه، وبتاريخ 5 الجاري حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

القبض على 4 لصوص بتهمة سرقة أجزاء من أحد الكبارى بشبرا الخيمة

وفي واقعة اخري ، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،القبض على 4 لصوص لسرقة أجزاء من أحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة،ؤوتوالت النيابة التحقيق

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.