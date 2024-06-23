اعتزال أحمد عدوية .. أين اختفى نجم الأغنية الشعبية بعد فقدان ونيسته؟ (تفاصيل)
تردد على ألسنة البعض مزاعم عدة تفيد باعتزال المطرب الكبير أحمد عدوية، نتيجة لاختفائه عن الوسط الفني منذ فترة طويلة، خاصًة بعد رحيل زوجته ونيسة متأثرة بإصابتها بمرض السكري.
حقيقة اعتزال أحمد عدوية الفن والغناء
سرعان ما نفى مصدر مقرب من أحمد عدوية أنباء اعتزاله الفن والغناء، مؤكدًا إنها مجرد شائعات عارية تمامًا من الصحة، فهو يتمتع بصحة جيدة، ولكنه قرر قضاء معظم وقته وسط أحفاده ورفقة ابنه محمد في منزله.
وأضاف المصدر إن عدوية لازال حتى الآن لم يعلم بخبر وفاة زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف، التي توفيت بعد معاناة طويلة مع مرض السكري، ففي الساعات الأخيرة من عمرها تعرضت لغرغرينة سكر، وبعدها رحلت متأثرة بتدهور حالتها الصحية.
آخر ظهور للمطرب أحمد عدوية وزوجته الراحلة
وكان آخر ظهور إعلامي جمع عدوية مع زوجته خلال لقائهما مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"،
من أحمد عدوية؟
أحمد محمد مرسى الشهير بأحمد عدوية، مطرب شعبي، من مواليد محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه فى الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخ وأخت، بدأ الغناء عام 1969 فى شارع (محمد علي) بمقهى "الآلاتية"، حيث كان يقوم بالغناء فى الأفراح والحفلات.
بدأت شهرته فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة شريفة فاضل، الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو (الأريزونا)، وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة (صوت الحب) ومن هنا جاءت شهرته.
من أشهر أغانيه الشعبية : (السح الدح امبو ، زحمة يا دنيا زحمة ، سيب وأنا أسيب)، إلى جانب استعانة السينما به ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية.
تعرض عدوية لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته وبدأ يظهر تدريجيا، فقدم أغنيته "الناس الرايقة"، مع المطرب اللبناني رامي عياش.
تزوج أحمد عدوية من زوجته الراحلة ونيسة أحمد عاطف في عام 1976، وأنجب مها ابنة وابن، وهو المطرب محمد عدوية.
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