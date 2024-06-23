الأمن يكشف حقيقة فيديو القبض على سودانيين أثناء سرقة محل ملابس بفيصل

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية سودانيين أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل.

حقيقة فيديو القبض على سودانيين أثناء سرقة محل ملابس بفيصل

وتابعت أجهزة الأمن ، تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

القبض على أشخاص يحملون جنسية سودانيين

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلي تم تصويره بمدينة كالى بدولة كولومبيا بغرض الترفيه، وبتاريخ 5 الجاري حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

مصرع موظف سقط من أعلى مبنى تابع لوزارة الزراعة

لقي موظف مصرعه إثر سقوطه من أعلى مبنى تابع لوزارة الزراعة بمنطقة الدقي، تم نقل الجثة إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل مبنى تابع لوزارة الزراعة بمنطقة الدقى.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف داخل منور العقار، وتم نقل الجثة للمشرحة وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان والعاملين بالمبنى للوقوف على ملابسات الواقعة.

القبض على 4 لصوص بتهمة سرقة أجزاء من أحد الكبارى بشبرا الخيمة

وفي واقعة اخري ، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،القبض على 4 لصوص لسرقة أجزاء من أحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة،ؤوتوالت النيابة التحقيق

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة أجزاء من السور الحديدى الخاص بأحد الكبارى بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص مقيمين بمنطقة شبرا الخيمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.