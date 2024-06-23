انقطاع المياه لمدة 6 ساعات في بعض مناطق أسيوط والوادي الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انقطاع المياه عن مدينة أبنوب، من الساعة 10 مساء يوم الأحد الموافق 23/72024 وحتي الساعة 3 فجر يوم الاثنين الموافق 24/7/2024.

وارجعت الشركة، سبب الانقطاع الي أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه الشرب بشارع التحرير بأبنوب.



وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال. كما يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ولطلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو 01280733990 من أي محمول، أو عبر الواتس آب على الرقم 01206179891، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.