4 أعراض لا تعرفها لمرض سرطان الكلى.. أخصائي أورام يحذر

أكد أخصائي أورام أن سرطان الكلى يصيب عادًة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عامًا، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، ومشيرًا إلى إن هذا النوع من السرطان، الذي كان شائعًا بين الرجال المسنين، بدأ ينتشر بشكل متزايد بين النساء في السنوات الأخيرة.

أسباب الإصابة بسرطان الكلى

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، سرطان الكلى، وخصوصًا سرطان الخلايا الكلوية، ينشأ غالبًا في قشرة ونخاع الكلى، ويتميز بطبيعته العدوانية وقدرته على الانتشار إلى الأعضاء المجاورة مثل الغدد الكظرية، الرئتين، الكبد، والعظام. أحد الجوانب المثيرة للقلق هو أن النقائل السرطانية (انتشار السرطان) يمكن أن تتطور دون أعراض واضحة، مما يجعل اكتشافها يتم غالبًا عن طريق الصدفة أثناء الفحوص الروتينية.

يشير الطبيب إلى أن النقائل في الرئتين هي حالة شائعة بين مرضى سرطان الكلى. هذه النقائل تظهر عادة على شكل عقد مستديرة ومحدبة يمكن رؤيتها بوضوح عبر التصوير المقطعي أو الأشعة السينية. على الرغم من إمكانية اكتشافها بسهولة خلال الفحص، إلا أنها غالبًا ما تكون بدون أعراض، مما يزيد من تعقيد عملية التشخيص المبكر.

في حالة انتشار السرطان إلى الكبد، يشعر المرضى بألم شديد في الجانب الأيمن من البطن، بالإضافة إلى زيادة التعب وفقدان الوزن، وفي بعض الأحيان، يعانون من الحمى. تكمن خطورة نقائل الكبد في قدرتها على الانتشار السريع عبر العضو، مما يؤدي إلى تسمم شديد في الجسم.

الأعراض والعلامات التحذيرية لسرطان الكلى

فيما يخص العظام، يمكن أن تنتقل النقائل إلى العمود الفقري، الأضلاع، أو عظام الورك. يصاحب هذه النقائل ألم حاد ومستمر، يزداد سوءًا عند رفع الأشياء الثقيلة أو القيام بحركات غير مريحة. وعلى الرغم من الطبيعة العدوانية للمرض، فإن سرطان الكلى يتطور في مراحله الأولى غالبًا بدون أعراض، مما يؤخر التشخيص والعلاج.

نظرًا لهذه العوامل، يؤكد الدكتور أوديغنال على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان الكلى:

1. دم في البول

يعتبر ظهور الدم في البول من أولى العلامات التحذيرية لسرطان الكلى. في حالة حدوث نزيف داخلي، يتغير لون البول إلى الأحمر.

2. الألم

الألم المستمر في مناطق مختلفة من الجسم قد يكون مؤشرًا على انتشار الورم إلى أعضاء أو أنسجة أخرى.

3. تورم الأطراف

يحدث التورم عادة في المراحل المتقدمة من المرض، ويمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم والدوالي.

4. تسمم الجسم

يتجلى تسمم الجسم الناتج عن الورم من خلال اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، ارتفاع درجة الحرارة إلى 37-38 درجة مئوية، اختلال وظائف الكبد، فقدان الوزن الشديد، وغيرها من العلامات.

التشخيص المبكر والعلاج

التشخيص المبكر لسرطان الكلى يعتبر حاسمًا لزيادة فرص الشفاء. في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة، ينصح الدكتور أوديغنال بضرورة استشارة الأطباء فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة. تتضمن هذه الفحوصات التصوير بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي، والفحوصات المخبرية التي يمكنها الكشف عن وجود الورم في مراحله الأولى.

بشكل عام، إن زيادة الوعي بأعراض سرطان الكلى، وأهمية التشخيص المبكر، والإجراءات الوقائية يمكن أن تساعد بشكل كبير في الحد من انتشار المرض وتحسين نتائج العلاج. تبقى المتابعة الطبية المنتظمة والفحوصات الدورية أساسية للكشف عن أي تغييرات قد تشير إلى بداية تطور المرض، مما يسمح بالتدخل السريع وتقديم الرعاية المناسبة للمريض.