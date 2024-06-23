روسيا: يتعين على الأمم المتحدة إدانة الهجوم الذي ارتكبته أوكرانيا بمساعدة الأسلحة على سيفاستوبول

أعلنت الخارجية الروسية، أنه يتعين على الأمم المتحدة إدانة الهجوم الذي ارتكبته أوكرانيا بمساعدة الأسلحة على سيفاستوبول، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت زاخاروفا، خلال مقابلة، إن: "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صامتة، لقد فقد هيكلها ككل ومؤسساتها الفردية مصداقيتها تمامًا، أين مفوض منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحقوق الإنسان؟".

وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تجاهلت في السابق مقتل الصحفيين الروس.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، عبر صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، عبر صواريخ من طراز "أتاكمز".