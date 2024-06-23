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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا

البرازيل وكوستاريكا
البرازيل وكوستاريكا

يفتتح المنتخب البرازيلي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة من العيار الثقيل أمام كوستاريكا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

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ويبحث منتخب السيلساو عن تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على كوستاريكا، في المباراة التي يتوقعها العديد من مشجعي كرة القدم أن تكون مثيرة وحماسية على غرار مباريات المنتخبان خلال السنوات الماضية.

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا

تنطلق مواجهة المنتخب البرازيلي أمام كوستاريكا في الرابعة من صباح الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "صوفي".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا

تُنقل موقعة المنتخب البرازيلي أمام نظيره الكوستاريكي عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، ومنها قنوات " TV Publica HD"، و Sport TV2 Portugal، و Premier Sports 1 HD. 

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