"التنظيم والإدارة" تعلن نتيجة امتحان وظائف "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجتهم من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلسة.

وكان قد تقدم للاختبار الذي عقد أمس بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، عدد كبير من المتقدمين لشغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

وتم الإعلان عن هذه الوظائف في 17 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.