الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"التنظيم والإدارة" تعلن نتيجة امتحان وظائف "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجتهم من خلال زيارة بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلسة.

وكان قد تقدم للاختبار الذي عقد أمس بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، عدد كبير من المتقدمين لشغل وظائف مهندسين: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

وتم الإعلان عن هذه الوظائف في 17 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 1 إلى 15 فبراير.

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