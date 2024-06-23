اتحاد العاصمة يصدم الأهلي بسبب بلعيد

شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماعًا لمجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري لحسم مستقبل المدافع زين الدين بلعيد، بعد العروض المقدمة من عدة أندية أوروبية وعربية.

ونشر اتحاد العاصمة بيانًا رسميًا حسم من خلاله الجدل حول مستقبل مدافعه، حيث أكد أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبية ولا يميل للعب في الدوريات العربية.

وشدد النادي الجزائري على أنه تم الاتفاق مع سانت تروند البلجيكي على انتقال بلعيد إليه، وتم توقيع العقود في هذا الاجتماع.

بيان اتحاد العاصمة بشأن رحيل بلعيد لسانت تروند

جاء بيان اتحاد العاصمة حول رحيل بلعيد للفريق البلجيكي، كالتالي: "اجتمع ظهر اليوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، السيد عثمان سحبان، مع الأمين العام للنادي سيدعلي يحياوي والمدير الرياضي السيد بلال دزيري والمنسق الرياضي السيد حمزة كودري وقائد الفريق زين الدين بلعيد وتم مناقشة وجهة اللاعب المستقبلية".

وتابع البيان: "إدارة الفريق اتفقت في الأخير على عدم وضع عقبات في طريق طموح اللاعب وبشكل يحفظ حقوق النادي، وخلص الاتفاق في الأخير على تلبية رغبة قائد الفريق في الالتحاق بنادي سانت تروند البلجيكي، وتم التوقيع على ورقة خروجه".

ووجه اتحاد العاصمة الشكر للأندية التي رغبت في ضم قائد النادي، كما تمنت حظ أوفر لبلعيد وكل النجاح مستقبلا في وجهته الجديدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي تقدم بأكثر من عرض للتعاقد مع زين الدين بلعيد لكن الأخير رغبته حسمت انتقاله سانت تروند البلجيكي.