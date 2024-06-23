انطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من رحاب المسجد البدوى

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، انطلاق فاعليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من رحاب المسجد ( الاحمدى ) السيد البدوى بمدينة طنطا، ساتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في الاهتمام بالنشء والذي يعد ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.

البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل..

و في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال و تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة فى نفوسهم، ليكونوا يد التعمير للمستقبل، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا،.جاء ذلك بحضور الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية.

وثمن محافظ الغربية، الدور البارز لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي بين الأطفال وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة، من خلال حفظهم للقران الكريم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك من خلال المساجد في فترة الإجازة الصيفية للأطفال.

واشار رحمي، الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بالنشئ و الشباب، وان بناء الإنسان المصري ياتي علي رأس أولويات الدولة وأحد أهم محاور إستراتيجيتها من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة.

وفي كلمته قدم الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، الشكر للمحافظ لحرصه على حضور فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا حملة مصابيح الهدى في صنوف المعارف ويد التعمير والغرس للمستقبل.

وقد بدأ البرنامج بقراءة القرآن الكريم لأحد البراعم من الأطفال ثم ابتهالات دينيه للأطفال، وفى نهاية البرنامج قدم سيادة المحافظ الهدايا للأطفال وتمنى لهم التوفيق والسداد.