الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من رحاب المسجد البدوى

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، انطلاق  فاعليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل من رحاب المسجد ( الاحمدى ) السيد البدوى  بمدينة طنطا، ساتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في الاهتمام بالنشء والذي يعد ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة.

البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل..

 

و في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال و تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة فى نفوسهم، ليكونوا يد التعمير للمستقبل، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا،.جاء ذلك بحضور الشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية.

وثمن محافظ الغربية،  الدور البارز لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي بين الأطفال وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة،  من خلال حفظهم للقران الكريم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وذلك من خلال المساجد في فترة الإجازة الصيفية للأطفال.                                                                     
واشار رحمي، الى  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بالنشئ و الشباب، وان بناء الإنسان المصري ياتي علي رأس أولويات الدولة وأحد أهم محاور إستراتيجيتها من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة.

وفي كلمته قدم الشيخ خالد خضر  مدير مديرية أوقاف الغربية،  الشكر للمحافظ  لحرصه على  حضور فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا حملة مصابيح الهدى في صنوف المعارف ويد التعمير والغرس للمستقبل.

وقد بدأ البرنامج بقراءة القرآن الكريم لأحد البراعم من الأطفال ثم ابتهالات دينيه للأطفال، وفى نهاية البرنامج قدم سيادة المحافظ الهدايا للأطفال وتمنى لهم التوفيق والسداد.

مواد متعلقة

الغربية: استمرار حملات التشجير والتجميل بمراكز ومدن المحافظة

إزالة ١١ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

مركز طنطا يشن حملة مكبرة على الإشغالات

تعقيم وتطهير المجازر بعد انتهاء ذبح الأضاحي بالغربية

محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تقديم خدمات علاجية ل٤٢٦٧ شخصا خلال عيد الاضحى بالغربية

استمرار الاعمال بمحطة انتاج البيض بكفر الشيخ سليم

ازالة ١٣ حالة تعد على الاراضي الزراعية في ثالث ايام عيد الاضحى

الجريدة الورقية