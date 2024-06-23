الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توريد 229 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد القمح
توريد القمح

تواصل  الشون والصوامع الحكومية بمحافظة البحيرة، إستقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام .

الشون والصوامع الحكومية بمحافظة البحيرة..

 

حيث تم توريد 229 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم الأحد ، بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة .

وومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن الدولة لا تدخر جهداً للإهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

كما أشار  محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة،إلي  أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

 وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .

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