رئيس مجلس النواب الأردني ونائبة رئيس البرلمان الألماني يؤكدان أهمية حل الدولتين

بحث رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدي، اليوم الأحد، ونائبة رئيس البرلمان الألماني آيدان أوزوجوز، سبل تعزيز العلاقات المشتركة، خاصة البرلمانية بين البلدين، مؤكدين تطابق المواقف الأردنية والألمانية الداعية لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطنيية .

وشدد الصفدي - خلال اللقاء الذي عقده في مكتبه بمجلس النواب بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا - على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وألمانيا في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية منها، وضرورة تنمية وتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خدمة للبلدين والشعبين الصديقين.

وثمّن الصفدي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في ملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى الأعباء والجهود التي يتحملها الأردن جراء تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً تدفق موجات اللجوء.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن عدم إيجاد حل عادل لها ولحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة يعد سبباً رئيسياً لعدم استقرار المنطقة.

بدورها، أكدت نائبة رئيس البرلمان الألماني، أيدان أوزوجوز، أن العلاقات الألمانية الأردنية تحظى في الوقت الحالي بأهمية خاصة، مشيرة إلى أنها أجرت زيارة إلى المنطقة من أجل الاستماع إلى الجانب الأردني وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأعربت عن رغبة ألمانيا بالعمل مع الأردن لإيجاد حلول قابلة للتطبيق في المنطقة، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون بحل الدولتين.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا ضرورة توفير الدعم الكافي للأردن الذي قدم الكثير في سبيل إغاثة الملهوف واستقبال اللاجئين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أنه يتوجب على المجتمع الدولي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير كل ما يلزم لاستدامتها وتمكينها من تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.