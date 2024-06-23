رودريجو: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

أكد رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، أن فينيسيوس جونيور يعد أفضل لاعب في العالم، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الميرينجي خلال المواسم الماضية.

وتحدث فينيسيوس جونيور في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "في هذا التوقيت، فيني يعد أفضل لاعب بالعالم".

وعن طموح المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا، قال: "بالطبع نحن بحاجة للقب الكوبا لإثبات قوة جيلنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الكأس".

بينما تطرق للحديث عن ارتداء قميص رقن 10 مع منتخب السيلساو، قال: "هذا شرف كبير لي، أتمنى أن أكون في المستوى وحسن ظن الجميع، لأنها مسئولية كبيرة وأعلم أن الأعين ستكون مسلطة علي، لذلك آمل أن أقدم المساعدة".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي أولى مواجهاته ببطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية أمام كوستاريكا في الرابعة من صباح الثلاثاء المقبل.