الأحد 23 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء المصرية تعلن تشكيل فريقها الإعلامي

هيئة الدواء
هيئة الدواء

 أعلنت هيئة الدواء المصرية تشكيل الفريق الإعلامي للهيئة، الذي ضم كلًا من  الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي للهيئة، والدكتورة ميادة شاهين، مستشار هيئة الدواء المصرية فى مجال الإعلام، والكاتب الصحفي أحمد سالم، مستشار إعلامي للهيئة.

 وأكدت الهيئة أن هذا التشكيل هو المنوط به التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، مضيفة أنه “لا يوجد للهيئة أي مستشارين إعلاميين آخرين”.
 يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحة المعلومات، وكذلك تأكيدًا على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام، في نقل الحقائق.

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