هيئة الدواء المصرية تعلن تشكيل فريقها الإعلامي

أعلنت هيئة الدواء المصرية تشكيل الفريق الإعلامي للهيئة، الذي ضم كلًا من الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي للهيئة، والدكتورة ميادة شاهين، مستشار هيئة الدواء المصرية فى مجال الإعلام، والكاتب الصحفي أحمد سالم، مستشار إعلامي للهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا التشكيل هو المنوط به التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، مضيفة أنه “لا يوجد للهيئة أي مستشارين إعلاميين آخرين”.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحة المعلومات، وكذلك تأكيدًا على الدور المهم الذي يضطلع به الإعلام، في نقل الحقائق.