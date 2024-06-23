وكيل صحة سوهاج يشهد بدء عمل وحدة الغسيل الكُلوي للأطفال

افتتح اليوم الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن مكرم، مدير إدارة الكُلي والدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام و الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي و الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني وحدة الغسيل الكُلوي للأطفال والتي تعد الأولي من نوعها بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل التشغيل وخدمة الأطفال المرضى.

كما أضاف وكيل صحة سوهاج بأنه سيتم البدء أيضًا بالعمل بعيادة الكُلي للأطفال والتي تتبع قسم الكلي بالمستشفى.

وأضاف وكيل صحة سوهاج أن الوحدة تستوعب 18 طفلًا مريضًا وبها 3 ماكينات غسيل .

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي أن وحدة الغسيل الكلوي للأطفال نتاج جهد كبير ومتواصل و تخدم الأطفال مرض الكلي وتعد الأولى بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة.