طلاب حاسبات الأقصر يبتكرون مشروعات تعالج آثار التغيرات المناخية

تعمل بأنظمة ذكية..

ناقش طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، مشروعات تخرج الفرقة الرابعة بالكلية؛ التي تنوعت في مجالات مختلفة؛ لخدمة المجتمع.

ففي مجال تقديم حلول لذوي الاحتياجات الخاصة؛ تم عمل منصة لمحو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حقق المركز الخامس في مجال التعليم بهاكاثون بنها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تم عمل منصة الرعاية الصحية واللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مجال البيئة والاستدامة تم عمل نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، كما تم عمل منصة الزراعه المستدامة، وكذلك منصة اعتماد المباني الخضراء الذكية، كما تم تقديم مشروع الشجرة الذكية لمعالجة آثار التغيرات البيئية.

أما في مجال تقديم الجامعة لحلول مبتكرة في مجال الصحة فتم عمل نظام ذكي لتصنيف أمراض الكبد اعتمادًا على تقنيات تعلم الآلة، وفي مجال دعم الجامعة للصناعة تم تقديم نظام انترنت الأشياء الصناعي لمصانع السكر، نظام توصية اجتماعي لأنشطة السياحة المستدامة، ونظام ذكي لإدارة خدمات التطوير المهني والتوظيف.



وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الابتكارية للمشروعات التي تناولها الطلاب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؛ والتي تناقش حلولًا لمشكلات قائمة بالفعل.