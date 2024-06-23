سويسرا تعتزم إجراء محادثات مع إريتريا حول إعادة مواطنيها إلى البلاد

تعتزم الحكومة السويسرية إرسال ضابط اتصال إلى شرق أفريقيا لإجراء محادثات مع إريتريا، بشأن إعادة مواطنيها إلى البلاد.

وقالت وزيرة الدولة لشئون الهجرة في سويسرا، كريستين شرانر بورجنر، إن استعداد إريتريا لإعادة استقبال مواطنيها هو شرط أساسي لمزيد من المفاوضات، حسبما أورد موقع “سويس إنفو" السويسري في نسخته باللغة الإنجليزية.

وأضافت بورجنر أن سويسرا على استعداد للتفاوض حول اتفاق بهذا الصدد مع إريتريا، مشيرة إلى أن إريتريا رفضت حتى الآن إعادة المواطنين الإريتريين من أي دولة إلى وطنهم، مؤكدة "إننا نُجري نقاشاً مستمراً"، حيث يتواجد حالياً في سويسرا نحو 260 إريترياً قد رُفضت طلباتهم للجوء وعليهم العودة إلى إريتريا.

وسوف يستقر ضابط الاتصال في العاصمة الكينية نيروبي، وسيتواجد في إريتريا بشكل منتظم.

وقالت وزيرة الدولة لشئون الهجرة السويسرية إن اتفاقية مرور مع دولة ثالثة لن تغير الموقف الإريتري، ومع ذلك فإن أمانة الدولة السويسرية للهجرة سوف تبحث هذا المطلب السياسي.

وفي يونيو الجاري، تبنى البرلمان السويسري اقتراحا من شأنه أن يسمح لطالبي اللجوء المرفوضين من إريتريا بالعودة إلى وطنهم من سويسرا عبر دولة ثالثة، ونظراً لعدم توقيع اتفاقية شراكة بشأن الهجرة أو اتفاقية إعادة القبول مع إريتريا، رأى أغلبية أعضاء مجلس النواب السويسري أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط، كما دعوا إلى تعيين ممثل سويسري مسئول عن قضايا الهجرة في المنطقة.