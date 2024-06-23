مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة على صحراوي بقنا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الجيش مدخل محافظة سوهاج.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا باستقبال مستشفى قنا الجامعي 3 جثث و11 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الجيش في حدود محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين مصرع كلآ من، أسامة أحمد شافع، يبلغ من العمر 51 عامًا، وكمال حنفى محمود، 37 عامًا، وعلاء أحمد حسن، 45 عامًا، تم إيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، كما أصيب 11 شخصًا، وهم كلآ من، سيد شحاتة محمد، 49 عامًا، سحجات وكدمات، وعلي أشرف خليفة، 23 عامًا، سحجات وكدمات، وأحمد فرغلي محمد، 28 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وميلاد صدقي فؤاد، يبلغ من العمر 39 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وعمر عبد الرحمن محمد، 19 عامًا،اشتباه كسر بالساق الأيسر، وشيماء صبري محمد، 37 عامًا، اشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمد علاء أحمد، 5 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأشقائه أحمد علاء أحمد، 11 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وريتاج علاء أحمد، 7 أعوام، سحجات وكدمات، محمود علاء احمد 13 عامًا، وأحمد أحمد حسانين، 28 عامًا، جرح بالزراع الأيمن، سحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.