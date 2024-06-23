محافظ المنوفية يعتمد درجات القبول بالثانوي العام بمجموع 242 درجة

اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام، والثانوي الفني والخدمات للعام الدراسي 2024/2025، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت درجات القبول بالثانوى العام والرياضي 242 درجة، والثانوى العام الخاص 225 درجة، والثانوي العام خدمات بمصروفات 220 درجة.

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع 225 درجة، و205 درجات لمدارس السادات الصناعية المشتركة ومدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا (بنين)، و210 درجات لمدارس السادات الصناعية المشتركة ومدرسة بهواش الصناعية بمنوف ومدرسة شبرا بخوم الصناعية بقويسنا بنات، ومدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع 205 درجات، ومدرسة الشهيد عبد الله عبد المولى الزخرفية، ومدرسة بهواش الصناعية، ومدرسة السادات المشتركة وشبرا بخوم الصناعية، وعبد المحسن هلال الصناعية ببركة السبع" خدمات بمصروفات" 195 درجة.

كما شمل التنسيق المدارس الفنية الصناعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 210 درجات والمدارس الزراعية ثلاث سنوات 200 درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 193 درجة والمدارس الزراعية ثلاث سنوات "السادات - بركة السبع" مدارس ملحقة 200 درجة، ومدرسة قويسنا الزراعية 205 درجة، والمدارس التجارية ثلاث سنوات 157 درجة ، والمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات الخطاطبة 140 درجة، ومدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات 140 درجة.

فيما تضمن التنسيق المدرسة الفندقية بشبين الكوم 235 درجة، والمدرسة الفندقية بقويسنا 230 درجة، والمدارس التجارية نظام 3+ 2 (متقدم) 198 درجة، و215 درجة بمدارس التعليم الفندقي خدمات بمصروفات، ومدارس التعليم الصناعي المزدوج بالسادات 220 درجة، والتعليم الزراعي المزدوج 200 درجة، والتعليم التجاري المزدوج بالسادات 220 درجة ، والتعليم المزدوج التجاري ببهناي بالباجور 200 درجة، والتعليم الصناعي المزدوج بباقي الإدارات 210 درجة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه التام على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.