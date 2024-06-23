تشكيل مفاجئ للإسماعيلي في مواجهة مودرن فيوتشر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه الذي يواجه مودرن فيوتشر في مواجهة مرتقبة على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل الدراوش مفاجأة كبيرة بعدما فضل إيهاب جلال الإبقاء على الثنائي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي على مقاعد البداء.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد بيومي، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، مروان حمدي، عبدالرحمن الدح، نادر فرج، اريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي.