46.3 مليون جنيه خسائر جنوب الوادي للأسمنت خلال الربع الأول

كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 25% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها سجلت خسائر بلغت 46.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 37.05 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 328.37 مليون جنيه ، مقابل 338.32 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2023.

يشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت، سجلت صافي خسائر بلغ 194.651 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بقيمة 208.741 مليون جنيه في 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 877.426 مليون جنيه، مقابل 873.734 مليون جنيه في 2022.