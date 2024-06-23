أسعار البيض بتعاملات اليوم الأحد بالمزرعة.. الأبيض بكام

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد.. واصلت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، تسجيلها نحو الثبات، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار البيض اليوم الأحد، حيث يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض في المزرعة الموافق الأحد 23 يونيو 2024، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والسعرية لمختلف السلع بالأسواق المصرية، لا سيما أسعار البيض اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض بالجمله اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 147 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 149 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

أسعار السلع

ولهذا فإن بوابة الوفد تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.