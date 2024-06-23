عاجل
بالأسماء.. طاقم حكام إسباني يقود قمة الأهلي والزمالك
الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار البيض بتعاملات اليوم الأحد بالمزرعة.. الأبيض بكام

كرتونة البيض
كرتونة البيض

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد.. واصلت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المصرية ومن أرض المزرعة، تسجيلها نحو الثبات، وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا.

 

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار البيض اليوم الأحد، حيث يلجأ العديد من المواطنين يوميًا للدخول على شبكة الإنترنت خاصة محرك «جوجل» العالمي للتعرف على كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض في المزرعة الموافق الأحد 23 يونيو 2024، وتحرص الوفد على رصد ومتابعة كل الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية والسعرية لمختلف السلع بالأسواق المصرية، لا سيما أسعار البيض اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

txt

تراجع أسعار الكتاكيت اليوم الأحد بالمزرعة والأسواق المحلية

txt

باحث في شؤون الجماعات الإسلامية: الإخوان فشلوا سياسيًا في تحقيق هدفهم

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد 

 

سعر كرتونة البيض بالجمله اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 147 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

 

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 147 جنيهًا.

 

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 149 جنيهًا.

 

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

 

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

 

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

 

أسعار السلع

ولهذا فإن بوابة الوفد تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

مواد متعلقة

مليونيرات أمريكا يدعمون خطة بايدن لفرض ضرائب على الأثرياء

جورج راسل: لم تكن لدينا مثل هذه الثقة في فريقنا من قبل

«الزراعة المنزلية».. سلاح قوي في يد الناجين من السرطان لتحسين صحتهم

تفاصيل المؤتمر الثالث للألحان بالمنصورة

مي كساب تدعم كندة علوش في أزمتها الأخيرة

مراسل “القاهرة الإخبارية”: مدينة رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض لقصف مدفعي
الجريدة الورقية