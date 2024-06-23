تموين الإسكندرية تحبط محاولة تهريب 11 طن سولار

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، فى إحباط محاولة تهريب 11 طن سولار مدعم، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمي.

كان قد قاد المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، يرافقه أحمد عبدالحميد مدير التجارة الداخلية، حملة على المخابز البلدية ومحطات تموين السيارات، الأحد، أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال محمود القلش، المتحدث الرسمى باسم المديرية، إن الحملة جاءت في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومحطات تموين السيارات، والحفاظ على المال العام والدعم.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة، ومحضر تصرف لكمية 11 طن سولار وعطل جهاز المراقبة الإلكترونية لمحطة خدمة وتموين سيارات.

من جانب اخر ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، صاحب مخبز بلدي بتهمة تهريب أكثر من 5 أطنان دقيق مدعم بعد التلاعب في أرصدة الحصة التموينية المقررة له، تبين ، إن إدارة تموين العجمي نفذت حملة على المخابز البلدية والأسواق التى أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز البلدية المدعمة لتصرفه فى عدد 103 أجولة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 5 أطنان و150 كيلو. أن الحملة حررت 12 محضرًا لمخالفات تموينية تضمنت 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر بيع خبز مدعم بسعر أعلى من الرسمي، محضر عدم وجود سجل تفتيش بأحد المخابز، 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات.