باقي 7 أيام.. الإسكان تطرح شقق "فالي تاورز" بـ 1.5 مليون جنيه في حدائق أكتوبر

أيام قليلة تفصلنا عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، شقق مشروع الإسكان المتميز ضمن مشروع “valley towers” في مدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

شقق الإسكان المتميز valley towers



موعد طرح شقق الإسكان المتميز "valley towers”

بحسب تصريحات لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، فأن الحجز كراسة الشرط ستكون متاحة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق.

شقق الإسكان المتميز valley towers

رابط كراسة شروط شقق الإسكان المتميز "valley towers”

وأضاف وزير الإسكان، أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط التالي:" اضغط هنـــــــــــــــا".

فيما يكون الرابط المخصص لحجز شقق مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، متاحًا فور فتح باب الحجز في التاريخ المعلن من الوزارة، وهو يوم 30 يونيو الجاري.

مساحات شقق الإسكان المتميز "valley towers” بحدائق أكتوبر

وتتميز شقق مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، بكونها جاهزة للاستلام الفوري، ومساحات مختلفة تتراوح بين 95م2 و100م2، وتقع في موقع متميز على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

شقق الإسكان المتميز valley towers

أسعار شقق الإسكان المتميز "valley towers” بحدائق أكتوبر

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن سعر المتر في مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، 15 ألف جنيه، وبلغت قيمة مقدم حجز 150 ألف جنيه، على أن استكمال 25% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويسدد باقي سعر الوحدة في شكل أقساط.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز valley towers

شقق الإسكان المتميز valley towers

أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الراغب في حجز الوحدات المطروحة يسدد المصاريف التالية:

مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

يتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح

بالإضافة إلى سداد (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.

إجمالي ثمن شقق الإسكان المتميز valley towers

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فأن المشروع يحتوي على 74 برجا ويتكون كل برج من أرضى و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.