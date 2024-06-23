محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مكثفة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، شملت الجولة المرور بعددٍ من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، حيث شملت الجولة منطقة محيط مستشفى الناس وشارع 135 ومحور الفريق العصار ومحور مدينة الخصوص .

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على متابعة سير العمل ومتابعة تنفيذ مشاريع النظافة والتحسينات.

وتابع المحافظ، جهود أعمال النظافة بالشوارع والطرق، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الدورية للنظافة ورفع القمامة بشكل منتظم، مع الاهتمام بكنس الأرصفة وجزر الطرق، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو المخلفات.



ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة على ظاهرة الإشغالات وإزالة أي تعديات على الأرصفة والشوارع، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى .



وأكد المحافظ، على أهمية تكاتف الجهود بين جميع أجهزة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة بيئة نظيفة وآمنة لهم، مشيراً إلى أن تحسين النظافة العامة للمدن والقرى يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمحافظة، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشاريع تحسينية شاملة في جميع أنحاء المحافظة.



جاءت الجولة بحضور كلا من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة .