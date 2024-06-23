طلاب الثانوية العامة المكفوفين يستكملون امتحان اللغة العربية غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 في مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم غد الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 في مدارس المكفوفين بإجمالي 255 طالبا وطالبة أمس السبت مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، بعد غد الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان تقليدية بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

امتحان الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفا و27 طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كل سبل الراحة للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق البابل شيت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على الطلاب مبكرًا قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الهدف من توزيع أوراق البابل شيت مبكرًا في امتحانات الثانوية العامة 2024 هو السماح للطلاب بكتابة بياناتهم دون التأثير على وقت الإجابة المحدد.