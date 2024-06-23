حنان مطاوع تدعم كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان

وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة دعم للفنانة كندة علوش بعد كشفها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها، قائلة:" جميلة ومبهجة وقوية وحنونة، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك وتفرحي باولادك وبجوزك وتفرحي بعملك وبصحتك وبحياتك كلها".

إصابة كندة علوش بمرض السرطان

وكانت كشفت الفنانة كندة علوش، عن إصابتها بمرض السرطان، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار العام ونصف العام الماضيين، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب.

وقالت كندة، إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية واستمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش".

وأضافت : "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

وتابعت : "عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه، بس مكنتش متوقعة يجيلي.. ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي، ومحدش يتعامل معايا كمريضة، عشان مدخلش في موود المرض وأتعب بزيادة".

واختتمت حديثها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".