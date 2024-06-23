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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مبادرة 100 مليون شجرة,,زراعة عدد من الاشجار باحياء طنطا

محافظ الغربية يشارك
محافظ الغربية يشارك في زراعة الأشجار

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، عمال حي أول وثان طنطا في زراعة عدد من أشجار الزينة بطنطا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، عيد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا .

فقام المحافظ والعمال،  بغرس الاشجار في شارع حافظ وهبي بحي اول طنطا وبكورنيش طنطا بحي ثان طنطا .

 مبادرة ١٠٠ مليون شجرة

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في زراعة الأشجار في كافة المراكز والمدن والأحياء، من خلال كافة الجهات ، مشيرًا إلى ان مبادرة ١٠٠ مليون شجرة تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة ماتم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتأكد من إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية، والميادين، ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة.

 داعياً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بزراعة الأشجار في الحدائق والمنازل وزيادة المسطحات الخضراء.

 

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