أمراض جلدية خطيرة تنتشر في فصل الصيف.. تعرف عليها

يشهد فصل الصيف، انتشار كبير لعدد من الأمراض الجلدية، التي يصاب بها الأشخاص نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إذ يحدث بعضها نتيجة التعرض لأشعة الشمس ساعات طويلة، وأخرى نتيجة التعرق الشديد.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا في فصل الصيف.

الأمراض الجلدية المنتشرة في الصيف

التصبغات الجلدية والحروق، وذلك نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة.

التينا، والتينا الملونة، وتحدث نتيجة عدوى فطرية بسبب التعرق الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

حمو النيل، ويحدث ذلك أيضًا نتيجة التعرق والحر الشديد.

الطفح الجلدي والأكريما، وتحدث أيضًا الأسباب السابقة.

حب الشباب، وتنتشر بين أصحاب البشرة الدهنية على الأكثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 39 والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 37 والصغرى 26

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 24

شبين الكوم:- العظمى 38 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 36 والصغرى 24

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 22

سيوة:- العظمى 40 والصغرى 24

بورسعيد:- العظمى 33 والصغرى 25

دمياط:- العظمى 33 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 26

المنصورة:- العظمى 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 40 والصغرى 25

السويس:- العظمى 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والصغرى 22

رفح:- العظمى 34 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 41 والصغرى 25

نخل:- العظمى 38 والصغرى 18

طابا:- العظمى 38 الصغرى 26

كاترين:- العظمى 36 الصغرى 16

الطور:- العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ:- العظمى 43 الصغرى 32

الغردقة:- العظمى 41 الصغرى 31

مرسى علم:- العظمى 42 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 26

بنى سويف:- العظمى 40 الصغرى 26

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 26

أسيوط:- العظمى 41 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 29

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 27

شلاتين:- العظمى 42 الصغرى 30

أبو رماد:- العظمى 40 الصغرى 29

حلايب:- العظمى 39 الصغرى 31

رأس حدربة:- العظمى 39 الصغرى 28