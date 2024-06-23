استمرار أعمال ترميم ورصف الطرق عقب انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار أعمال ترميم ورصف الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 4.5 كم بأحياء ( المروة - الكهرباء - شارع فرق الأمن - شارع مصنع الخزف).

أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي

ووجّه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية الطرق بسرعة استكمال طرق باقي أحياء وشوارع المدينة؛ تيسيرًا للحركة المرورية وتسهيلًا لحركة المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل شوارع (وصفي - العروبة - النصر - مصطفى كامل - نادي الخارجة الرياضي - الشيخ صبيح - الناضورة).

أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي

يذكر أن محافظة الوادي الجديد نجحت خلال الفترة الماضية في توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 7 آلاف عميل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى في أحيائها المختلفة، ويُستهدف توصيله إلى 7 آلاف عميل آخرين كمرحلة ثانية تشمل باقي المناطق، علاوة على تحويل عدد من السيارات الحكومية والأجرة والملاكي للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 120 منشأة وعدد من المخابز بدلًا من الاعتماد على السولار والبنزين.