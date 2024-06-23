دمياط: تقديم خدمات علاجية لأكثر من 9635 مواطنا خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك، وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وقال إنه تم تقديم خدمات التوعية لعدد 7507 مواطنين بالاضافة إلى الكشف الطبى وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 2071 مواطنا والكشف وصرف العلاج لـ 57 مواطنا، وذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط ومدينة رأس البر ودمياط الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور منال عوض محافظ دمياط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبالتعاون بين فرق القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري "منسق القوافل العلاجية بالمحافظة" وفرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة دينا أبو صير "منسق المبادرات الرئاسية"، وفرق التثقيف والاتصال والإعلام الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان "مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي".