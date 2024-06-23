أستاذ زراعة: مشروع "مستقبل مصر" يحقق فكر تكامل التنمية

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الزراعة، أن الدولة المصرية كانت دائمًا يقظة للأزمات العالمية بشكل كبير جدًا كأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة واستهداف المدنيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أنه لذلك اتجهت الدولة لمشروع “مستقبل مصر” والذي يعني تكامل التنمية زراعيا وصناعيا وتجاريا.

أهداف مشروع "مستقبل مصر"

وأشار “كمال”، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة مجدي، إلى أن استراتيجية الدولة المصرية للتنمية الزراعية المستدامة 2030 لمواجهة الأزمات تسير بشكل طبيعي ومنها التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية.

وأوضح أنه على رأس تلك المشروعات مشروع “الدلتا الجديدة” المقام على مساحة 2.2 مليون فدان والذي يقع في إطاره مشروع مستقبل مصر، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر يقع في الظهير الصحراوي لـ5 محافظات البحيرة، والمنوفية، والجيزة، ومرسى مطروح، والإسكندرية، منوهًا بأن هذا المشروع يحقق فكرا شموليا الذي يعني تكامل التنمية زراعيا وصناعيا وتجاريا.