المصري البورسعيدي يلتقي سيراميكا كليوباترا لاستعادة وصافة الترتيب في الدوري الممتاز

يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

و يدخل الفريق البورسعيدي مواجهة اليوم أمام سيراميكا كليوبارترا بعد تحقيق انتصارا مهما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.



وعلى الجانب الآخر، يبحث سيراميكا استعادة توازنه فى مسابقة الدوري بعد الخسارة المفاجئة من مودرن فيوتشرفي الجولة الماضية، وتحسين مركزه فى جدول الدوري.



ويتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 12 مواجهة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصري 26 هدفًا واستقبلت شباكهم 32.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 38 هدفًا واستقبلت شباكهم 30.