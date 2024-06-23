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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"اللعب مع العيال".. حصيلة إيرادات الفيلم آخر ليلة عرض

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

حقق فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام، أمس، الخميس، في شباك التذاكر إيرادات بلغت مليونا و500 ألف جنيه، ما جعله في المركز الثاني ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

تصوير اللعب مع العيال في 5 محافظات مختلفة 

يذكر أن الفيلم تم تصويره أحداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وهي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا، الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

أبطال فيلم اللعب مع العيال 

ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال 

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

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