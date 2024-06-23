أسوان: المراكز التكنولوجية تستأنف عملها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تستأنف المراكز التكنولوجية بمحافظة أسوان، أعمالها اليوم الأحد، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أنه أعطى تعليماته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10 من أجل تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانيات اللازمة أمام المواطنين أثناء قيامهم بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بدءاً من اليوم، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ أسوان، على بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف الجميع لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وناشد أشرف عطية، المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التى تقدمها أجهزة الدولة، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتواجد المستمر داخل المراكز التكنولوجية للرد على أى إستفسارات للمواطنين، وتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة، وتذليل أى عقبات تواجههم.