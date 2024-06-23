الأقصر الأزهرية تواصل تلقي الطعون على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تواصل منطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة، خلال الأسبوع الجارى، تلقى الطعون للشهادتين الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام 2023/2024م، والتي بدأت إعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 يونيو وتستمر لمدة 15 يوم عمل بالمنطقة.

وكان قد اعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023/2024، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (194263) طالبا وطالبة، حضر منهم (192001)، وبلغ إجمالي الناجحين (158594) بنسبة (82.60%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (35669)، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (177656) طالبا وطالبة، حضر منهم (173448)، وبلغ إجمالي الناجحين (133333) بنسبة (76.87%) ومن لهم دور ثان (44321)، وأعرب وكيل الأزهر عن تهنئته للطلاب الناجحين، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

ومن جانبه، تقدم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية لكل أوائل الطلبة من الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، وأحمد عبادي مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الله صالح أحمد رضوان الوكيل الشرعي والعربى، ومدراء المراحل التعليمية، بالتهاني لجميع المتفوقين وكافة الطلبة الناجحين بعد إعلان النتيجة رسمياً.

قائمة أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية في الأقصر

وشملت قائمة أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية بمنطقة الأقصر الأزهرية ( مبصر - كفيف)، الأسماء التالية من المكفوفين (الأول عبد الغنى أحمد عبد الغنى بمجموع 538 درجة – الثانى الشيماء أحمد التهامى 521 درجة – الثالث حبيبة حجازى أحمد 513 درجة – الرابع أيمن محمد عبد الله 465 درجة – الخامس ياسين علاء أحمد 439 درجة)، كما شملت قائمة الأوائل المبصرين كل من:- (ملك أحمد العاصي – تسنيم محمد أحمد – جودى عبد الرحيم على – ديما جميل إبراهيم – محمد الطيب أحمد – عبد الرحمن أحمد إسماعيل – فاطمة جمعة سيد – جنى محمود محمد – بسنت عبد الرحمن خليل – ملك الطيب أحمد).