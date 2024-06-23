إحالة تمريض الاستقبال بمستشفى العريش العام للتحقيق العاجل

أحال الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، تمريض الاستقبال بالفترة المسائية بمستشفى العريش العام إلى التحقيق العاجل.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة، ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي يجريها لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد بدر، أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى. وحرص الدكتور أحمد خلال الجولة على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الاستماع إلى آراء وشكاوى المرضى المترددين.

وإطلع على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى، مشدداً على الالتزام بوضع تلك الجداول والعمل وفقها يومياً.

وقام بدر بمراجعة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، موجهاً بإحالة التمريض بالقسم للتحقيق العاجل، مشدداً على تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والالتزام بالزى الطبى داخل المستشفى.