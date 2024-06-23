الأهلي والزمالك .. موعد قمة الجولة ٢٧ في الدوري والقنوات الناقلة

مع دقات السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك لحساب الجوله 27 من المسابقة المحلية التي يحتل فريق بيراميدز صدارتها بينما يسعى الأهلي للحاق به حال الفوز بباقي مؤجلاته بالمسابقة.

كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح الفارس الابيض بثنائية مقابل هدف حملت توقيع سيف الدين الجزيري بينما جاء هدف الأحمر الوحيد عبر اللاعب احمد عبد القادر.

ومن المقرر اذاعة لقاء القمة المرتقب على شبكه قنوات اون تايم سبورتس النقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ولم يتضح موقف الزمالك حتى الآن من المشاركه في ظل اصدار مجلس ادارته لقرار سابق اكد فيه على عدم المشاركه في مواجهات الدور الثاني الى أن تنتهي باقي الفرق من مؤجلات الدور الاول.

على صعيد متصل يشهد اليوم الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ إقامة ٣ مواجهات في بطولة الدوري الممتاز ، ويأتي في مقدمتهم لقاء بيراميدز والمقاولون العرب الذي تأتي أهمية من رغبة بيراميدز في مواصلة الانتصارات في صراعه على لقب الدوري هذا الموسم والحفاظ على القمة.

وتأتي مواجهات اليوم بالدوري كما يلي ..

الإسماعيلي وفيوتشر الرابعة عصرا.

المصري وسيراميكا السابعة مساءً.

بيراميدز والمقاولون العرب التوقيت ذاته.

وأسندت إدارة مباراة مودرن فيوتشر والإسماعيلي إلى طاقم تحكيم مكون من محمود الدسوقي للساحة، ويعاونه هاني خيري، وعمرو جمعة، وسيكون السيد منير حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو يديرها محمد عادل بمعاونة أحمد لطفي.

والمواجهة الأخرى بين المصري وسيراميكا تشهد تواجد محمود بسيوني حكمًا للساحة ، بمعاونة عمر فتحي، ومحمد عاطف الزناري، والحكم الرابع هو إبراهيم محمد، وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي بمعاونة حمادة القلاوي.

المواجهة الثالثة تجمع بيراميدز والمقاولون العرب ويديرها محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه شريف عبد الله وخالد السيد، وسيكون محمد الغازي حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد محمد معروف ويعاونه محمود ناصف.

وتشهد هذه المباراة الظهور الأول للحكم محمد الحنفي هذا الموسم.

وينافس بيراميدز المتصدر بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ، رفقة الأهلي الذي يقترب رويدا من القمة حال نجاحه في الفوز بباقي مؤجلاته بالبطولة.