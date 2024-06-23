الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عابود غرب رام الله دون اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع فطاير، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل الشاب محمد سلامة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، فجر اليوم وجابت شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.