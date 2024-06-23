أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق علاجها

يؤثر الصداع الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية على المنطقة المحيطة بالأنف، وعادةً ما يكون نتيجة العدوى ويسبب الألم عبر جسر الأنف والخدين، كما يمكن أن يكون أيضاً نتيجة للحساسية.



الجيوب الأنفية هي فراغات في عظام الوجه، وهناك أربعة أزواج من الجيوب الأنفية عند الخدين وجسر الأنف وفوق العينين.



أعراض التهاب الجيوب الانفية



الحمى.

انسداد الأنف.

اضطراب حاسة الشم.

مخاط أخضر أو أصفر من الأنف

وعلاج الصداع الجيوب الأنفية يعتمد على السبب الكامن وراءه، ويمكن في كثير من الأحيان علاج صداع التهاب الجيوب الأنفية الخفيف في المنزل عن طريق الراحة، وشرب الكثير من السوائل، وتناول المسكنات

ومع ذلك؛ يجب على أي شخص يعاني من ألم شديد من صداع التهاب الجيوب الأنفية مراجعة الطبيب في الحالات الاتية:

إذا كان الألم يزداد سوءًا

الأعراض لا تتحسن بعد أسبوع

المسكنات لا تساعد في تخفيف الألم

قد يصف الطبيب أدوية مزيلة للاحتقان، أو مضادات حيوية لصداع الجيوب الأنفية الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية.